«Я плакал»: режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о жизни Романа Костомарова

Режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о жизни российского фигуриста Романа Костомарова, перенесшего ампутации обеих стоп и кистей рук. Кинодеятель признался, что «следил за трагедией», которая произошла с олимпийским чемпионом, и его тронула эта история до глубины души.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я плакал от восхищения силой воли и силой духа этого потрясающего человека», - поделился режиссер.

Выход Костомарова на лед привело Андреасяна к осознанию того, что человек может преодолеть любые сложности при наличии желания бороться и заниматься любимым делом.

«Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении», - написал режиссер.

Он уверен, что получится сделать «великолепное «чемпионское» кино». В фильме примут участие непосредственно сам Костомаров и его близкие.

Напомним, в январе 2023 года фигуриста госпитализировали с пневмонией. Болезнь привела к сепсису. Было принято решение об ампутации конечностей. Костомаров вышел из больницы в июле 2023 года, а уже в декабре встал на коньки в протезах.

Ранее сообщалось, что Костомаров признался жене Оксане Домниной в любви на льду.