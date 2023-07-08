Роман Костомаров напугал врачей своим состоянием

Роман Костомаров после выписки из больницы утверждает, что спорт и тренировки помогают ему прийти в себя и снова радоваться жизни. О своих спортивных планах фигурист не говорит, но врачи уже напуганы его рвением.

Медики заявляют, что на правильное восстановление организма уйдёт не менее четырех лет. По словам врача-терапевта Людмилы Лапы, любое тяжелое заболевание перегружает организм. Если добивать его усиленными тренировками, то произойдет ухудшение состояния.

Важность дозированной нагрузки отмечает и невролог Ольга Голубинская. Дело в том, что человек может ощущать, что из-за перенесённой болезни не способен прийти к прошлым спортивным результатам. Это отразится на эмоциональных переживаниях и, соответственно, ухудшит психологическое состояние и затормозит процесс реабилитации, передает телеканал «360».

Ранее мы писали, что бинты на ампутированных конечностях Романа Костомарова поменяли цвет.