«Он очень умный»: Лада Дэнс поддержала Киркорова после его «отмены» на ТВ

Певица Лада Дэнс запустила волну поддержки после «отмены» Филиппа Киркорова. Об этом сообщает NEWS.ru.

В Кремлевском дворце состоялся «Праздник для всех влюбленных». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Лада Дэнс. Артистка была в хорошем настроении и охотно общалась с прессой. В беседе с журналистами она прокомментировала ситуацию, произошедшую с Киркоровым.

По словам знаменитости, они с Филиппом знают друг друга 20 лет. О дружбе между ними говорить не приходится. Как выяснилось, певец не отвечает на звонки коллеги. Несмотря на это, Лада решила поддержать Киркорова, столкнувшегося с «отменой».

«Он очень умный человек, он выберется. У каждого человека бывают разные полосы, каждый может попасть», — заявила Лада.

Напомним, после посещения «голой» вечеринки Филипп столкнулся не только с критикой россиян, но и с «отменой» на ТВ. Певец лишился многих новогодних выступлений.

Ранее певец Филипп Киркоров посетил Горловку и спел песню «Снег» перед ранеными. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что журналистка Ксения Собчак запустила волну поддержки «отмененной» Лолите Милявской.