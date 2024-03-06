Роман Костомаров и Оксана Домнина выступят на турнире шоу-программ «Русский вызов». Об этом сообщает ТАСС.

Спустя год турнир «Русский вызов» вернется на экраны ТВ. Именитые фигуристы представят показательные номера и поборются за главный приз — 15 млн рублей. Известно, что к выступлениям готовятся Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин. На «Русском вызове» появятся и Роман Костомаров с Оксаной Домниной. Правда, пара выступит вне конкурса.

«Мы с Оксаной примем участие в турнире шоу-программ «Русский вызов». Выступим вне конкурса», — заявил спортсмен.

Известно, что соревнования пройдут 9 марта в Санкт-Петербурге.

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