Юрист рассказала, что грозит Валиевой за участие в шоу в Китае

Камиле Валиевой могут увеличить срок дисквалификации за участие в шоу в Китае. Юрист Анна Анцелиович поделилась мнением с порталом «ВсеПроСпорт».

В январе 2024 года стало известно о дисквалификации Камилы Валиевой. Фигуристку отстранили от соревнований, тренировок и лишили титулов из-за запрещенного вещества, обнаруженного в ее пробе. Несмотря на это, на днях Камила анонсировала свое участие в зарубежном шоу.

Юрист отметила, что Валиева не нарушит условия дисквалификации, если это шоу является коммерческим. Если же мероприятие имеет поддержку от государства, то ее участие запрещено. Более того, за выход на лед фигуристке могут увеличить срок дисквалификации еще на 4 года.

«Если у нее был срок в четыре года, то ей добавят еще четыре года по истечении срока дисквалификации, то есть итого восемь лет. Единственное, что этот срок также можно попытаться снизить в зависимости от степени вины», — высказалась эксперт.

Ранее Татьяна Тарасова допустила, что Камила Валиева не сможет выступить в Китае. Тренер по фигурному катанию отметила, что спортсменка находится под санкциями. Подробности смотрите в этой новости.