«Думает о создании фонда»: Костомаров будет помогать людям, потерявшим руки или ноги

Фигурист Роман Костомаров думает о создании фонда помощи военным, потерявшим руки или ноги в зоне СВО. Об этом рассказал агент спортсмена Вадим Кормилицын.

«Думает о создании фонда, это сейчас в процессе обсуждения. Ребята, потерявшие руки или ноги в зоне СВО, нуждаются в поддержке, которую фонд Костомарова будет им оказывать», - сообщил представитель фигуриста.

По его словам, сейчас Роман чувствует себя «мотиватором» и хочет делиться полученным опытом: показывать, как осваивал протезы и учился ходить. Агент говорит, что не видит Костомарова в качестве тренера: он вспомнил, что и сам фигурист не хотел этим заниматься. Быть спортсменом и тренером – две разные стези, отмечает Кормилицын.

Помимо создания фонда, в планах Костомарова выпуск книги, пишет «КП Спорт». Она выйдет не в этом году: сначала спортсмену предстоит до конца освоить протезы и установить искусственный заменитель на левую руку.

Напомним, Костомаров провел в больнице 175 дней. За это время он перенес многочисленные операции. После возвращения домой летом 2023 года спортсмен заново стал учиться ходить по лестнице, писать с помощью протеза, плавать в бассейне, водить машину. В середине февраля Костомаров показал, как шагает через две ступени.