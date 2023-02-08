Роды не принимают: Ханна столкнулась с трудностями в Дубае

Певица Ханна, которая в ближайшее время должна родить второго ребенка, столкнулась с трудностями. Малыш должен появиться на свет в Дубае, но без одного документа роды не принимают.

Обязательное требование в другой стране – наличие заверенной копии свидетельства о браке. Этого документа у пары не было – его пришлось ждать месяц.

Супруги выбрали клинику для родов. По правилам, ее необходимо посещать каждую неделю. Прием стоит от 13 до 25 тыс. рублей в зависимости от анализов, пишет ЦСН.

6 февраля сообщалось, что 45-летняя певица Ольга Орлова родила дочь. Ее назвали Аней. Девочка появилась на свет после интервью артистки для программы «Алена, блин!»

После родов Орлова пожаловалась на ухудшение самочувствия. Ей назначили уколы. С ребенком все в порядке.