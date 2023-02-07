Ольга Орлова родила после интервью: из-за чего ребенок появился на свет раньше

Журналистка Алена Жигалова поздравила певицу Ольгу Орлову с рождением дочери. Как выяснилось, накануне родов артистка была у нее на интервью для программы «Алена, блин!»

Журналистка рассказала, что 5 февраля они «от души поболтали обо всем на свете». Жигалова назвала интервью перед родами «практически новым форматом».

«Надеюсь, твоя малышка обязательно потом посмотрит этот выпуск, как еще не появившись на свет, уже побывала под светом софитов», - написала она.

Орлова одним словом ответила на пост Жигаловой. «Спасибо», - написала певица и добавила несколько смайлов в виде сердца.

Выпуск программы «Алена, блин!» с Ольгой Орловой покажут в этот четверг.

Напомним, 6 февраля певица родила дочь. Девочку назвали Аней. Орлова находилась на девятом месяце беременности и, наверняка, не планировала рожать после интервью у журналистки, но получилось именно так.