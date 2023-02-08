«Вся на уколах»: недавно родившая Ольга Орлова сообщила тревожные новости

6 февраля в жизни Ольги Орловой произошло радостное событие: в этот день она вновь стала мамой. Телеведущая родила девочку и назвала ее Анной. Правда, после того, как знаменитость сообщила об этом в соцсети, она сразу же перестала выходить на связь. Спустя некоторое время Ольга появилась в личном блоге и сделала тревожное заявление.

По словам новоиспеченной мамочки, с ее малышкой все в порядке: она находится под пристальным наблюдением врачей. А вот сама Орлова сообщила, что чувствует себя не очень хорошо.

«Вижу, что все мне пишут, но не могу никому ответить. Вчера было совсем тяжеловато. Лицо опухло, на уколах. Но это временно», — высказалась Ольга.

К слову, подобное сообщение крайне обеспокоило поклонников телеведущей, которые поспешили ей пожелать скорейшего восстановления.

Ранее Ольга Орлова ответила всем критикам, сомневающимся в ее беременности и родах. Подробности читайте в этой статье.