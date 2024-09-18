«Роды были интересные»: Анна Хилькевич стала мамой в третий раз

Актриса Анна Хилькевич сообщила, что стала мамой в третий раз в полнолуние. Звезда «Универа» поделилась радостной новостью в Telegram-канале.

Анна Хилькевич стала мамой в третий раз вечером 17 сентября. Актриса родила дочь. Правда пока она не спешит раскрывать имя ребенка.

По словам знаменитости, «роды были интересные», но все прошло хорошо. Анна пообещала, что поделится подробностями позже, после восстановления.

«В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка. Все закончилось хорошо, обязательно расскажу, но чуть позже. Спасибо вам за поддержку, за ваше внимание», — написала артистка.

Напомним, что старших детей Хилькевич зовут Арианна и Анна-Мария.

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