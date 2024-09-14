«Шла 41-я неделя»: беременная Анна Хилькевич пытается вызвать роды нестандартными способами

37-летняя актриса Анна Хилькевич, которая находится на 41-й неделе беременности, хочет скорее стать мамой в третий раз. Звезда сериала «Универ» пытается вызвать роды нетрадиционными способами. Так, накануне артистка отправилась на праздник и станцевала на каблуках. Знаменитость поделилась кадрами в соцсети.

Анна Хилькевич уже перепробовала почти все народные способы, позволяющие приблизить роды. В результате актриса решила оставить попытки и жить дальше, ожидая появления на свет третьей дочери. Артистка вместе с мужем посетила день рождения друзей. Знаменитость выбрала образ total black, надев облегающий топ, блейзер и легинсы. Образ дополнили сверкающие босоножки на высоких каблуках.

Звезда «Универа» удивила гостей, станцевав тверк на каблуках. Беременная Анна Хилькевич активно двигалась, несмотря на большой живот. На опубликованном видео в кадр попал и супруг актрисы.

«Шла 41-я неделя. Она вызывала роды как могла. Но вызвала только усталость… на лице мужа в конце ролика», — подписала ролик Анна Хилькевич. Пользователи Сети стали обсуждать танцы артистки и отметили, что она остается стройной, несмотря на беременность.

«Анна, Вы потрясающая женщина», «Как быть беременной и оставаться худой?», «Если сами не родите, еще немного — и вызывать будут», — написали в комментариях.

Напомним, Анна Хилькевич с 2015 года состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. У супругов две дочери — 8-летняя Арианна и 6-летняя Анна-Мария. В апреле актриса объявила о третьей беременности.

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