Родственники Юрия Шатунова выиграли суд за права на его творчество

Краснодарский краевой суд в апелляционной инстанции оставил в силе решение Хостинского районного суда города Сочи от 14 августа 2024 года о признании исключительных прав семьи солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова на его творчество. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на адвоката семьи Шатунова.

«Суд отказал в апелляционных жалобах Андрею Разину и Валентине Кузнецовой (мать покойного Сергея Кузнецова — прим.)», — поделился защитник.

Речь идет о правах на 23 композиции музыканта, среди которых хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие.

Напомним, Юрий Шатунов скончался летом 2022 года. Причиной смерти 48-летнего артиста стала острая сердечная недостаточность.

В августе вдову и детей Шатунова признали правообладателями 23-х хитов музыкального коллектива. После этого продюсер Андрей Разин пригрозил вдове Шатунова тюрьмой в США.

Также мы писали, что вдова Юрия Шатунова хочет продавать под брендом «Ласковый май» парфюмерию, косметику и алкоголь.