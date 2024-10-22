Вдова Юрия Шатунова хочет продавать под брендом «Ласковый май» парфюмерию, косметику и алкоголь

Вдова музыканта Юрия Шатунова заявила о правах на товарный знак «Ласковый май». Светлана Шатунова подала в Роспатент две заявки.

Как пишет РИА Новости, под названием «Ласковый май» можно будет выпускать парфюмерию, косметические средства, алкогольную продукцию и другие товары. Согласно второй заявке, под легендарным брендом могут продаваться краски и лаки, станки, хирургические приборы, музыкальные инструменты, мебель, одежда. Всего в документах указан 41 вариант продукции.

Отмечается, что обе заявки были поданы в Роспатент 18 октября.

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года. У него остались двое детей – сын Дэннис и дочь Эстелла.

Ранее суд в Сочи признал исключительные права семьи Юрия Шатунова на его творчество. О своих правах заявлял также продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, но суд встал на сторону семьи артиста. Вдова и дети музыканта стали правообладателями 23 песен, среди которых легендарные «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие.

Сообщалось также, что уехавший в США Андрей Разин выставил на продажу за 110 млн рублей свой замок-отель в Ставрополе. Экс-продюсер «Ласкового мая» утверждает, что в нем до сих пор хранятся вещи покойного Юрия Шатунова.