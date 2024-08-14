«Вдова может сильно пострадать»: проигравший в суде Разин пригрозил Шатуновой тюрьмой

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вышел на связь с журналистами после того, как стало известно о решении суда в Сочи в пользу семьи покойного певца Юрия Шатунова. Вдову и детей артиста признали правообладателями 23-х хитов музыкального коллектива. Но Разин с этим не согласен.

По словам продюсера, если Светлана «сунется» в США с этим заключением суда, то ей грозит до пяти лет лишения свободы за хищение чужого имущества. Он подчеркнул, что в случае повторного нарушения ей грозит до 10 лет с конфискацией.

Решение суда Разин считает несправедливым. Он намерен его обжаловать. Однако сначала он собирается ждать заседания Ставропольского суда. В сентябре будет пересматриваться вопрос по поводу завещания Юрия Шатунова. Продюсер заявил, что вдова артиста не может владеть никакими песнями группы, как как правообладатель Руслан Филатов, по его словам, продал их американцам.

«Шатунов при жизни пытался оспорить решение в пользу Филатова в Московском арбитражном суде. Апелляционная инстанция заявила, что Филатов является правообладателем, и отказала Шатунову. <…> Вдова Шатунова может очень сильно пострадать. Мне жалко ее несовершеннолетних детей, взяв у них доверенность, она действует от их имени», — отметил Разин в беседе с mk.ru.

Ранее Андрей Разин заявил, что хочет завещать песни «Ласкового мая» детям Юрия Шатунова.