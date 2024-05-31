Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин закончили раздел имущества

Певица Пелагея и ее бывший муж хоккеист Иван Телегин разделили имущество. Суд в Москве закончил рассмотрение соответствующего иска.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда.

По информации источника, иск удовлетворен в пользу истца, которым выступала Пелагея.

Напомним, пара поженилась в 2016 году, а уже в 2020-м оформила развод. Начались суды по алиментам и разделу имущества.

Что касается содержания дочери, то первоначально певица получила четверть доходов экс-мужа в качестве алиментов. В 2022 году Телегин добился уменьшения размера алиментов – с четвертой части доходов сумму сократили до 1/6.

30 мая 2024 года стало известно, что исполнительница проиграла суд хоккеисту по алиментам на дочь. Новая сумма неизвестна, она установлена с 28 мая.