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Опубликовано 31 мая 2024, 18:30
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Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин закончили раздел имущества

РЕН ТВ: певица Пелагея разделила имущество с хоккеистом Иваном Телегиным.
Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин закончили раздел имущества

© Starface.ru

Певица Пелагея и ее бывший муж хоккеист Иван Телегин разделили имущество. Суд в Москве закончил рассмотрение соответствующего иска.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда.

По информации источника, иск удовлетворен в пользу истца, которым выступала Пелагея.

Напомним, пара поженилась в 2016 году, а уже в 2020-м оформила развод. Начались суды по алиментам и разделу имущества.

Что касается содержания дочери, то первоначально певица получила четверть доходов экс-мужа в качестве алиментов. В 2022 году Телегин добился уменьшения размера алиментов – с четвертой части доходов сумму сократили до 1/6.

30 мая 2024 года стало известно, что исполнительница проиграла суд хоккеисту по алиментам на дочь. Новая сумма неизвестна, она установлена с 28 мая.

Источник фото:Starface.ru
Источник:РЕН ТВ
Автор:Лилия Караева
Теги:
Пелагея
певица
суд
раздел имущества