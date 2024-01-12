Родившая в 11 лет Валя Исаева решила стерилизоваться после появления 5 ребенка

Валентина Исаева, ставшая скандально известной после беременности в 11 лет, попросила врачей провести операцию по стерилизации. К этому решению она пришла, родив пятого ребенка. Однако медики в хирургическом вмешательстве ей отказали.

Сейчас Вале уже 30 лет. За эти годы она успела стать многодетной матерью и расстаться с Хабибом Патаховым, с которым и родила своего первенца. После она встретила нового возлюбленного, но с ним отношения не сложились. Бойфренд оставил Исаеву и отказался воспитывать вместе с ней ее пятого ребенка.

По признанию женщины, все жизненные ситуации, через которые она прошла, помогли ей понять, что больше детей она не хочет. В последний раз ее даже никто не встретил из роддома, и от этого ей было очень больно. Теперь Валя осталась одна без какой-либо поддержки с новорожденным сыном на руках.

«Когда я подошла к врачу и попросила перевязать трубы, мне отказали. Сказали, мол, тебе 30 лет, возможно, ты ещё выйдешь замуж и захочешь ещё ребенка. Мне даже главный врач роддома отказал», - рассказала Исаева в эфире YouTube-канала «Фильмы Елены Погребижской».

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