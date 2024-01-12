«Прошу вас о поддержке и понимании»: бизнесвумен Полина Киценко ушла от мужа после 20 лет брака

Бизнесвумен Полина Киценко объявила о разводе с мужем Эдуардом. Супруги были вместе на протяжении 20-ти лет, однако дальше приняли решение идти разными дорогами.

О расставании с отцом своих детей Полина рассказала поклонникам в личном блоге. Она уточнила, что проблемы в отношениях с Эдуардом появились уже давно. Они даже жили раздельно, но старались это не афишировать. А в 2023 году пара приняла решение официально оформить развод.

Киценко подчеркнула, что с мужем они расстались спокойно и без взаимных претензий. Окончательно разрывать связь друг с другом они не планируют, так как хотят и дальше вдвоем воспитывать сына Егора и дочь Антонину.

«Это период перемен и адаптации для всех нас. И я прошу вас о поддержке и понимании. Я благодарна за все годы, которые мы провели вместе, и с надеждой и оптимизмом смотрю в будущее», - написала светская львица на странице в социальной сети.

Причину развода Полина предпочла не озвучивать.

Ранее стало известно об еще одном звездном расставании. Телеведущая Лера Кудрявцева объявила, что ушла от молодого мужа-хоккеиста.