Родившая семерых детей Татьяна Ким объяснила, как совмещает бизнес и семью

Татьяна Ким сообщила, что дети не мешают ей строить бизнес. Слова предпринимательницы приводит Kp.ru.

Татьяна Ким воспитывает семерых детей. Она не скрывает, что найти баланс между семьей и работой нелегко, однако предпринимательница справляется благодаря поддержке близких. По словам Ким, дети стимулируют ее развиваться и добиваться новых высот в бизнесе.

«С детьми мне помогает мама, на работе — отличные профессионалы, я уверена, лучшие в своей сфере. Еще раз повторюсь, дети — не помеха бизнесу или работе, они как раз дают и силы, и стимул двигаться дальше, добиваться все большего и большего. У меня таких «стимулов» целых семь!» — высказалась Татьяна.

Ким ответила, что дети вдохновляют ее на новые бизнес-идеи. Так, например, она начала разрабатывать проекты, направленные на развитие детского отдыха и образования.

Ранее Татьяна Ким заявила, что не оставит бывшего мужа без денег после развода. Предпринимательница и Владислав Бакальчук расстались, прожив в браке 22 года. Подробности читайте в этой новости.

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