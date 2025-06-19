Основатель Telegram Дуров признался, что у него родился шестой ребенок в Дубае

Основатель Telegram Павел Дуров признался, что у него родился шестой ребенок в Дубае. Его слова приводит Le Point.

Павел Дуров — многодетный отец. В первом браке у него родились дочь и сын. От отношений с Ириной Болгар у него есть трое наследников. Как выяснилось, недавно у Дурова родился шестой ребенок в Дубае. Диана Бако родила ему сына. По словам Павла, он не смог быть рядом с наследником в первые месяцы жизни из-за преследования во Франции. Новорожденному до сих пор не оформили паспорт.

Напомним, что Дуров ушел от беременной Дианы ради нынешней возлюбленной Юлии Вавиловой. Девушка тоже могла родить от бизнесмена, но она потеряла ребенка на 10-й неделе беременности.

Ранее Павел Дуров рассказал о времени, проведенном в одиночной камере во Франции. Он получил особые условия питания из-за своих пищевых привычек. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Павел Дуров купил для возлюбленной Вавиловой роль в фильме за 31 млн рублей.