Татьяна Ким заявила, что не оставит бывшего мужа без денег после развода. Об этом сообщает ТАСС.

Громкий бракоразводный процесс Татьяны Ким и Владислава Бакальчука подошел к концу - предпринимательница отсудила 1% акций Wildberries, которыми владел бывший муж. По словам Ким, она не намерена продолжать судебные разборки и лишать Бакальчука средств к существованию.

«Мне лично уже ничего не нужно от него. Все эти годы именно на мне было сохранение благополучия семьи, как материального, так и душевного. Я не оставлю его без средств к существованию из любви и уважения к нашим общим детям», - заявила она.

Напомним, Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись 10 февраля 2025 года после 22 лет брака.

Ранее мы писали о том, что экс-мужа Татьяны Ким обязали выплатить ей 217 млн рублей.