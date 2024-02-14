Родившая меньше месяца назад жена рэпера ST похвасталась стройной фигурой

Жена рэпера ST похвасталась стройной фигурой на светском мероприятии. Супруга артиста Ассоль меньше месяца назад родила вторую дочь, которую родители назвали Эльзой. Об этом сообщает Woman.ru.

Девушка объявила о своей беременности в августе прошлого года, радостно поделившись этой новостью со своими поклонниками. Вся беременность прошла гладко, и до самых родов она откровенно делилась всеми деталями своего состояния.

После родов Ассоль сообщила, что ей предстоит долгий путь восстановления прежней формы, но она уверена, что сможет справиться со всеми трудностями. Недавно она посетила вечеринку Love Republic, где продемонстрировала постройневшую фигуру.

Для мероприятия она выбрала стильный и сдержанный образ, подчеркивающий ее подтянутую фигуру. Девушка примерила голубые джинсы, элегантные туфли и черный пиджак, а под ним был легкий топ. Пользователи Сети отметили, что девушка будто и не рожала и попросили поделиться секретами.

Ранее мы писали о том, что актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру на пилоне. Блондинка давно занимается танцами и публикует контент в социальных сетях. Оказалось, что это не только красиво, но еще и очень сложно.

Кроме того, свою фигуру не стала скрывать и молодая жена продюсера Александра Цекало. Художница Дарина Эрвин была в черном комбинезоне, который подчеркнул ее округлившиеся формы. Многие считают, что девушка ждет ребенка от знаменитости.