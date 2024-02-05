«Истинная красота не знает страха»: Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру на пилоне

Актриса Светлана Ходченкова поделилась в соцсети фото, на которых она запечатлена во время занятий на пилоне. Об этом сообщает BIMRU.

На кадрах артистка предстала в коротком платье с пайетками. Свой образ она дополнила туфлями на высоком каблуке со шнуровкой. Волосы актрисы были распущены и уложены в легкие волны.

Образ актрисы был с восторгом встречен пользователями Сети. Они высоко оценили фигуру звезды.

«Истинная красота не знает страха», — пишут пользователи.

Также многие подписчики отметили, что занятия на пилоне — большая нагрузка для организма, а потому Светлана находится в превосходной физической форме.

В прошлом году Светлана Ходченкова дала подробное интервью, в рамках которого призналась, что танцы на пилоне являются одним из ее основных увлечений. Тогда артистка заявила, что занятия позволяют не только поддерживать тело в нормальном весе, а и развивать женственность.

Ранее мы писали о том, что Светлана Ходченкова поделилась фото после тренировок, показав, какие усилия ей приходится прикладывать каждый раз во время занятий на пилоне.