Молодая жена Цекало показала фигуру после разговоров о беременности

Молодая жена продюсера Александра Цекало не стала скрывать фигуру после набора веса. Художница Дарина Эрвин опубликовала фото в личном микроблоге.

Певец Александр Цекало и его молодая супруга Дарина Эрвин продолжают привлекать внимание общественности своим необычным союзом. Несмотря на критику и разногласия, пара продолжает активно демонстрировать свою любовь и повседневную жизнь в социальных сетях.

Супруги, разница в возрасте между которыми составляет 30 лет, вступили в брак в 2019 году, а их свадьба прошла в роскошной обстановке в Беверли Хиллз. Отношения Цекало и Эрвин вызывают смешанные реакции у публики.

Дарина Эрвин активно ведет блог в социальных сетях, делясь с подписчиками различными моментами своей жизни. В последнее время появились слухи о возможной беременности художницы, так как на новых снимках у нее заметен округлившийся животик. Поклонники обратили внимание, что фигура девушки сильно изменилась.