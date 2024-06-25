Родион Газманов ответил, завершит ли карьеру из-за политической деятельности

Известный певец Родион Газманов признался, что не намерен завершать творческую карьеру из-за политической деятельности. Об этом сообщает NEWS.ru.

Музыкант отметил, что множество общественных мероприятий не отразится на его вдохновении. Артист подчеркнул, что ему хватит сил даже на запись новой пластинки, премьера которого намечена на сентябрь текущего года.

«Творческую деятельность, конечно же, не прекращаю. Несмотря на огромное количество общественных мероприятий, и время, и вдохновение для новых песен есть. Более того, сил хватает на запись нового альбома», - поделился Газманов.

Ранее стало известно, что Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру в Мосгордуму от партии «Единая Россия». Прежде певец политикой не занимался. В одном из интервью он рассказывал, что сможет помочь россиянам на посту депутата.

Также Олег Газманов раскрыл свою главную вредную привычку.