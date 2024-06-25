42-летний певец Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру в Мосгордуму

Сын певца Олега Газманова решил баллотироваться в Мосгордуму. Родион выдвинул свою кандидатуру от партии «Единая Россия».

Информация о намерениях артиста стать депутатом появилась на сайте Мосгоризбиркома. Сам Родион пока новости никак не прокомментировал.

Отметим, что до этого Газманов-младший много занимался благотворительностью и выступал вместе с актрисой Елизаветой Арзамасовой для детей. А недавно Родион сообщил, что отправил гуманитарный груз в Донбасс. Кроме того, он участвовал в этом году в акции «Сад памяти», в рамках которого высадил с другими волонтерами деревья в Парке Победы и на Поклонной горе.

К слову, отец Родиона – Олег Газманов считается одним из самых патриотичных певцов на отечественной эстраде. Это «звание» он получил благодаря творчеству, посвященному России.

Ранее 72-летний певец Олег Газманов рассказал о своем здоровье. Несмотря на возраст, поклонники постоянно делают комплементы его внешности. Вокалист не пропускает ежедневные тренировки и делает все, чтобы меньше болеть.