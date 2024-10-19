«Родилась не в то время»: Сергей Жуков признался, что добился поцелуя от жены спустя полгода отношений

Сергей Жуков признался, что около полугода добивался первого поцелуя от жены Регины Бурд.

Солист группы «Руки Вверх» вспомнил о романтических отношениях с нынешней женой. По словам Сергея, после развода с Еленой Добындо в 2005 году он впал в депрессию, так как был уверен, что больше никогда не сможет полюбить и создать семью.

Однако позже Жуков познакомился с солисткой группы «ВИА Сливки», которая произвела на него большое впечатление. Но Сергей признался, добиться ее было не так легко. Он рассказал, что у Регины есть свои взгляды и ценности, которые не соответствуют нашему времени. По этой причине они смогли поцеловаться лишь спустя полгода отношений. Артист уверен, что Бурд является большим подарком судьбы.

«Я абсолютно уверен, что Регина — это четкая реинкарнация девушки из 18-го века. Это доказано всеми моими наблюдениями за все эти годы, мы все вокруг это знаем. Все друзья, все знакомые, родные... Потому что она просто родилась не в то время, перепутали. И таких нет больше, их не существует в наше время. И поэтому только такую женщину я мог получить от Бога и полюбить», — рассказал Жуков в интервью Юлии Меньшовой.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков рассказал о продюсере, который предложил ему провести ночь ради съемок клипа.

Также сообщалось, что Клава Кока намекнула на расставание с Александром Повериным.