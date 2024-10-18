«У нас за такое морду бьют»: Жуков рассказал о продюсере, который предложил ему провести ночь

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, через что ему пришлось пройти, чтобы пробиться к славе. По словам Жукова, в 90-е годы он получил неприличное предложение от продюсера-мужчины.

Когда Жуков только начинал карьеру, но был еще молод и не понимал, как устроен шоу-бизнес. Вместе с Алексеем Потехиным они рассылали свои кассеты продюсерам и пытались их заинтересовать. И вот однажды они получили отклик — одному из представителей звезд понравились певцы, и он пригласил их к себе в 12 ночи. Артистов это смутило, но они решили не зацикливаться на этом.

«Мы пришли за час, ходили вокруг дома. Наконец, поднялись. Открывается дверь, стоит голый мужик со словами: „Сразу будем с вами спать или поговорим сначала?“ А мы с Лешей из провинции, у нас за такое морду бьют», — рассказал Сергей в интервью Юлии Меньшовой на ее YouTube-канале.

По словам Жукова, когда продюсер понял, что ему не рады, он запахнул халат и похвалил артистов за их творчество. Также он предложил им встречаться с 64-летней женщиной, которая могла бы их спонсировать. Молодые артисты были в шоке. Сергей отметил, что они вышли оттуда «бочком» и больше не вернулись.

Ранее Сергей Жуков пожаловался на современные каверы на «Руки Вверх!» с матом.