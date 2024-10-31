«Ритм, под который хочется танцевать»: внучка Боярского представила песню в стиле Бритни Спирс

25-летняя внучка Михаила Боярского представила новую песню в стиле Бритни Спирс. Екатерина опубликовала ролик в смелом наряде в соцсети.

В личном блоге внучка Боярского станцевала под новый сингл Drama. Екатерина исполнила хит в стиле Бритни Спирс и выбрала образ, который могла бы надеть поп-певица. Для съемки ролика Екатерина надела брюки карго, жилет из кожи и кроссовки.

К слову, подписчики оценили музыкальную новинку Боярской, отметив «заводящий ритм».

«Заводящий ритм, под который хочется танцевать. Бодрящая, полная энергии песня. Горячая исполнительница», — написали фолловеры.

Екатерина заметила обращение подписчиков и поблагодарила их за поддержку.

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