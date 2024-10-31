«Похож на Ваню Дмитриенко»: Татьяну Буланову удивил первый трек 17-летнего сына-рэпера

Татьяна Буланова рассказала, что ее 17-летний сын Никита Радимов пошел по стопам матери и записал дебютную песню. При этом артистка заверила, что наследник сделал все в тайне от нее.

Композиция в стиле рэп называется VD, в ней начинающий музыкант с иронией высказывается о внешнем сходстве с популярным у молодежи певцом Ваней Дмитриенко. При этом на обложке песни Никита разместил цитату знаменитой матери. Кроме того, он выбрал себе псевдоним Bulanow 02.

«Да, я вижу, что Никита похож на Ваню Дмитриенко. Но сын не специально ему подражает, это просто так получилось. Типаж одинаковый. Никита даже не слушает этого исполнителя», — рассказала Татьяна в беседе с Kp.ru.

Она заявила, что довольна дебютом сына и призналась, что была ошеломлена, когда узнала о том, что он записал трек. По словам артистки, Никита не просил у нее помощи и ранее отказался от дуэта.

«Он сделал это втайне от меня.. Я ему ведь даже предлагала совместную песню, но сын сказал, что хочет добиваться всего сам и сделать себе имя, а не пользоваться моей известностью. Горжусь», — отметила Буланова.

Ранее 55-летняя Татьяна Буланова призналась, что никогда не страдала звездной болезнью. Артистка считает, что успех приходит и уходит – он никогда не бывает вечным.