«Веса в этой фразе не очень много»: Боярская ответила отцу, раскритиковавшему ее карьеру

38-летняя актриса Елизавета Боярская ответила отцу после критики ее карьеры. Об этом стало известно в эфире подкаста HiFi-стриминга Звук «До Звезды».

В Сети появилось интервью Михаила Боярского, во время которого он осудил актерскую карьеру дочки. По мнению Михаила, женщина не способна «на глобальные поступки и серьезные проявления как мужчина». Елизавета отметила, что ее не задели слова родителя. Более того, она убеждена, что высказывание было вырвано из контекста.

«Нет никакого объяснения. Просто так сказал. Это стало каким-то магнитом для того, чтобы это много раз где-то повторять, хотя, думаю, что веса, серьеза и абсолютной точности в этой фразе и убеждении не очень много», — заявила актриса.

Елизавета отметила, что отец ходит на все ее спектакли. Боярский может указать на ошибки, дать профессиональный совет, но при этом, по мнению актрисы, он с уважением относится к ней.

«Папа мне только одно сейчас говорит очень часто: «Не забывай отдыхать, тратить время на себя. На всех работах не поработаешь, везде не снимешься, во всех спектаклях не сыграешь»», — резюмировала Боярская.

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