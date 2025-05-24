Рита Дакота уговорила хирурга исправить последствия неудачной операции на лице.

Недавно 35-летняя артистка показала результат хирургического вмешательства по коррекции век, которым она осталась недовольна.

Теперь Дакота решилась исправить неудачный итог, из-за чего обратилась к известному хирургу, который согласился ей помочь.

Однако, по словам Риты, врач предупредил, что процедура может повлечь за собой осложения. Он уточнил, что не сможет убрать образовавшуюся ямку на щеке, но сможет сделать повторную коррекцию век.

«Ура, он меня взял, это самый счастливый день в моей жизни! Знаете, что я думаю, вот не получился у меня брак с первого раза, зато второй отличный, не получилась карьера на "Фабрике", зато потом какую построила, уникальную. Может, и глаза со второго раза получатся», — заявила артистка.

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«Я такая злая, просто ужас. Потратила 10 месяцев, кучу денег, нервов, пролила литры слез. И испортила лицо. Теперь еще надо такую же кучу денег, времени и нервов, чтобы вернуть как было и то не до конца», — заявила Дакота.

Кроме того, хирург, который оперировал артистку, не признал своей вины и отказался исправлять ошибки.

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