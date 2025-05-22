Бьянка рассказала об уменьшении груди и похвасталась украшением за 2 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Певица Бьянка рассказала журналистам о преображении. Знаменитость призналась, что в последнее время сильно похудела и сбросила около 40 кг. После этого певице пришлось делать операцию по уменьшению груди.

«Мне уменьшили грудь, потому что она стала шестого размера после похудения, было очень тяжело, я сделала ее третьей», — рассказала она.

Бьянка также похвасталась роскошным колье с огромным желтым камнем. По словам знаменитости, украшение сделано специалистами из России.

«Это все настоящее. Это сделано специально нашими русскими ребятами, которые занимаются украшениями. Сколько он может стоить? Ну я думаю, что миллиона два», — добавила звезда.

Ранее мы писали о том, что певица Бьянка снялась в черном купальнике на Сейшелах после пластики.