Риелтора развели мошенники во время продажи дома Насти Ивлеевой

Криптомошенники развели риелтора из Москвы на 1 млн рублей при продаже особняка блогерши Насти Ивлеевой в Истре. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, аферист связался в личных сообщениях с 48-летней риелторшей по имени Наталья и попросил подобрать ему элитное жилье за 200 миллионов рублей. Мужчина представился Эриком Вильямом Смитом. Среди вариантов недвижимости оказалось жилище Ивлеевой.

Уточняется, что риелторша проводила переговоры месяц. После того как женщина попросила оплату, злоумышленник заявил, что все его деньги лежат в криптовалюте. Он рассказал, что Наталье нужен такой же кошелек, а для его активации необходимо 10 тысяч долларов (около 850 ысяч рублей). Однако после того, как Наталья перевела Смиту деньги, он исчез.

Теперь риелторша обратилась в полицию.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева улетела из России вместе с супругом Филиппом Бегаком.

Также сообщалось, что у фирмы Насти Ивлеевой отсудили 1,3 млн рублей.