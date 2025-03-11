У фирмы Насти Ивлеевой отсудили 1,3 млн рублей

У фирмы блогера Насти Ивлеевой отсудили около 1,3 млн рублей. На решение суда обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».

По его информации, истцом выступила компания, поставлявшая ароматизатор для энергетиков. Ответчиком была фирма «Коленки пчелы». Срок и объемы поставок были согласованы, но в 2023 году фирма не приняла 230 кг ароматизатора, его пришлось утилизировать.

Юристы Ивлеевой пытались оспорить требования и заявляли, будто договор был кабальным, компании пытались навязать излишки ароматизатора.

Договор предъявили на заседании – выяснилось, что его заключили в 2021 году. Компанию Ивлеевой обвинили в недобросовестности и присудили выплатить убытки.

Ранее сообщалось, что Ивлеева погасила долг в размере 24 млн рублей после продажи особняка. Дом в Истре ей удалось реализовать за 120 млн.