Блогерша Настя Ивлеева улетела из России. Вместе с мужем Филиппом Бегаком она отправилась к морю. Об этом она сообщила в личном блоге.

После скандала с «голой» вечеринкой Настя стала реже выходить на связь с поклонниками. Но иногда она все же рассказывает о том, что происходит в ее жизни. Так, она поделилась, что уже не находится в России. Правда, страну своего отпуска не раскрыла. Она лишь сфотографировала свои ноги на фоне песчаного пляжа.

Фанаты Ивлеевой предполагают, что она могла отправиться в запоздалое свадебное путешествие. Напомним, что в 2024 году стало известно, что телеведущая тайно вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал Филипп Бегак – родственник режиссера Никиты Михалкова. Сейчас они вместе готовят первый проект Насти после ее так называемой «отмены». В Сети блогерша анонсировала новое фермерское шоу. Но концепция пока неизвестна.

Ранее у фирмы телеведущей Насти Ивлеевой отсудили 1,3 млн рублей.