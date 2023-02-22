Результат еще хуже: Костомарова нельзя было отправлять на лечение в Германию

Врачи рассматривали вариант лечения фигуриста Романа Костомарова за границей, но до этого не дошло. Доктор медицинских наук Павел Воробьев считает, что результат в таком случае мог оказаться еще хуже.

Во-первых, объяснил специалист, существует стереотип, что немецкие врачи лучше российских. Опыт его пациентов показал, что после лечения за границей их состояние только ухудшалось.

«Так что надеяться на немецкую медицину я бы не стал», - отметил врач.

Вторая важная причина, по которой лечение в Германии было невозможным, это состояние фигуриста.

«В том состоянии, в котором был Костомаров, его бы попросту не довезли», - сказал медик. Воробьев напомнил, что спортсмен был подключен к ИВЛ и ЭКМО, а значит не мог дышать.

«В таком состоянии не летают», - заключил он.

Ранее главный врач «Коммунарки» Денис Проценко рассказывал о бактерии у Костомарова, которую выявили при поступлении. Это указывало на то, что течение болезни будет очень тяжелым.

Также стало известно, что состояние фигуриста могла усугубить внутрибольничная инфекция.