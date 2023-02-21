Заразили уже в «Коммунарке»: Роман Костомаров мог перенести два инсульта из-за ошибки врачей

Уже больше месяца Роман Костомаров находится в реанимации больницы «Коммунарка», где врачи днями и ночами борются за его жизнь. После двух ампутаций медикам удалось остановить развитие некроза, однако появилась новая проблема. На фоне сепсиса у него дважды произошло кровоизлияние в мозг, и сейчас пока не ясно, сможет ли прославленный фигурист справиться с болезнью.

По информации Телеграм-канала 112, Костомаров всю ночь провел под наблюдением медиков. В результате второго инсульта у него произошла закупорка сосудов в мозге. Также спортсмену была произведена «очистка крови» при помощи плазмафереза.

Возможной причиной усугубления состояния Романа после ампутации является заражение внутрибольничной инфекцией – синегнойной палочкой. Пока не ясно, как медики могли допустить то, что Костомаров подхватил ее. Но эксперты медицины уже начинают бить тревогу, что врачам «Коммунарки» нужно немедленно менять стратегию лечения.

Отметим, что с предложением выступила врач-терапевт Людмила Лапа. Она проанализировала состояние пациента и заявила, что необходимо в корне изменить терапию, чтобы попытаться спасти олимпийского чемпиона.