Резо Гигинеишвили забрал у Надежды Михалковой 13-летнюю дочь и привез в Грузию. Режиссер поделился снимком с наследницей в соцсети.

Резо привез 13-летнюю Нину на съемки нового проекта в Грузию. На опубликованном фото режиссер и наследница находятся в шатре: пока отец занимался работой, девочка увлеченно играла с собакой.

«Еще один идеальный день на съемках», — написал экс-избранник Надежды.

Подписчики отметили, что Нина все больше становится похожей на отца.

Напомним, в 2017 году Надежда и Резо развелись. Несмотря на расставание, актриса не стала препятствовать его общению с наследниками.

Ранее актриса Надежда Михалкова призналась, что ее отговаривали быть режиссером. Подробности читайте в этой новости.

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