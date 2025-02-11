4-летнего сына Оксаны Самойловой госпитализировали: известен диагноз
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Модель Оксана Самойлова сообщила о госпитализации 4-летнего сына Давида. Оксана рассказала о состоянии наследника в соцсети.
В личном блоге модель показала кадры с сыном, лежащим под капельницей. Накануне она приехала с ним на обследование, но врачи настояли на госпитализации, выявив у него симптомы гриппа.
«Вторая половина дня у нас не очень-то задалась. Мы оказались в больнице, потому что у Давидки, как оказалось, грипп B», — высказалась звездная мама.
Оксана считает, что сейчас болезни длятся дольше. При этом она выразила надежду на скорое выздоровление сына.
«Сколько вирусов всяких непонятных сейчас повсюду — это кошмар», — резюмировала модель.
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