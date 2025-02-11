НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 февраля 2025, 10:21
1 мин.

4-летнего сына Оксаны Самойловой госпитализировали: известен диагноз

Модель Оксана Самойлова заявила о госпитализации 4-летнего сына Давида с гриппом.
4-летнего сына Оксаны Самойловой госпитализировали: известен диагноз

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Модель Оксана Самойлова сообщила о госпитализации 4-летнего сына Давида. Оксана рассказала о состоянии наследника в соцсети.

В личном блоге модель показала кадры с сыном, лежащим под капельницей. Накануне она приехала с ним на обследование, но врачи настояли на госпитализации, выявив у него симптомы гриппа.

«Вторая половина дня у нас не очень-то задалась. Мы оказались в больнице, потому что у Давидки, как оказалось, грипп B», — высказалась звездная мама.

Оксана считает, что сейчас болезни длятся дольше. При этом она выразила надежду на скорое выздоровление сына.

«Сколько вирусов всяких непонятных сейчас повсюду — это кошмар», — резюмировала модель.

Ранее Оксана Самойлова рассказала о карманных деньгах для детей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Сергей Белоголовцев отменил спектакли из-за паралича после инсульта.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
новости шоу-бизнеса