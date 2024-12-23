«Меня все отговаривали от этого решения»: Надежда Михалкова рассказала, как стала режиссером

Актриса, режиссер и продюсер Надежда Михалкова стала гостьей Детского радио вместе со своей дочерью Ниной. В прямом эфире шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» женщина рассказала о жизни и выборе профессии.

Знаменитость объяснила, почему решила стать кинорежиссером.

«Меня все отговаривали от этого решения. В какой-то момент я подумала, что хочется быть ответственным за весь процесс», – призналась Надежда.

Она отметила, что в качестве актрисы она отвечала только за свою роль. И от нее мало что зависело.

«А здесь ты отвечаешь за полный результат. Если понравилось, то понравилось. А не понравилось, то в твою же сторону летят камни», – добавила она.

Михалкова рассказала о своем первом режиссерском опыте. Она призналась, что не может назвать его удачным или неудачным. Главное для нее – любить сам процесс.

«Если без этого дела ты не можешь, то значит ты верно выбрал дело. Без кино я не могу в любом его проявлении – как артист, режиссер или продюсер», – высказалась Надежда.

Звезда не скрывает, что обращается за советами к своему отцу Никите Михалкову.

«Он как родитель и как наставник, и как учитель, где-то похвалит, где-то поругает. Поэтому все по-честному», – объяснила она в эфире Детского радио.