Режиссеру Александру Митте грозит ампутация стопы из-за сухого некроза. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, режиссер уже больше года находится в лежачем положении и не может разговаривать. У него диагностировали сухой некроз на пятке — омертвение тканей из-за проблем с кровообращением.

SHOT утверждает, что медики ввели Митте специальные препараты, которые снижают риск развития некроза и осложнений в виде ампутации. За действием лекарств следят врачи.

На данный момент представители Александра не комментировали новость о его здоровье.

Ранее сообщалось, что 91-летнему режиссеру Александру Митте присвоили паллиативный статус. Подробности читайте в этой новости.

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