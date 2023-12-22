Режиссер Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана». Об этом сообщает портал 76.ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

В конце декабря состоялся финал нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Известно, что крайние эпизоды были пересняты из-за того, что их раньше времени «слили» в Сеть.

Поклонники режиссера спросили у него про сцену, которая была в «слитой» версии серии, но из официальной ее убрали. Речь идет про эпизод с комсомольской баней. К слову, ответ Жоры не заставил себя ждать.

«Баня переехала во второй сезон. Не стоило смотреть ворованное», — высказался режиссер.

Ранее мы писали о том, что финальная серия «Слова пацана» отличается от опубликованной в Сети версии. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что трек из «Слова пацана» две недели лидирует в мировом чарте. Известно, что группа «АИГЕЛ» выпустила композицию еще в 2020 году, однако тогда хит оценили только поклонники музыкального коллектива.