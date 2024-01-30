Режиссер Светлана Дружинина признала необходимость снимать кино на злобу дня. Об этом сообщает издание aif.ru.

В беседе с журналистами Дружинина оценила состояние современной киноиндустрии. В первую очередь, она отметила, что в стране есть множество талантливых актеров, способных вывести кино на новый уровень. По мнению режиссера, большинство из них снималось в ее фильмах.

Также Дружинина заявила, что современной индустрии не хватает более серьезного контента. Режиссер вспомнила, какие фильмы снимались в годы ВОВ.

«Я помню, что во время войны уже были такие фильмы, как «Жди меня», «Она защищает Родину», «Три танкиста». Это создавалось мгновенно. Сейчас огромное количество сюжетов! Только надо иметь желание и время», — высказалась Дружинина.

Ранее режиссер Светлана Дружинина заявила, что актер Олег Меньшиков не принял участия в съемках ее фильма про гардемаринов из-за нехватки времени. Подробности смотрите в этой статье.

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