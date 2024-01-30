«Он мне об этом говорил»: Бочкарев озвучил последнее желание умершего Соломина

Василий Бочкарев признался, что Юрий Соломин видел в Алексее Дубровском своего преемника. Об этом сообщает издание Kp.ru.

29 января стало известно о том, что Алексея Дубровского назначили главным режиссером Малого театра. Актер пришел в труппу заведения в 2013 году и долгое время работал с Юрием Соломиным. Узнав об этом, народный артист РФ Василий Бочкарев прокомментировал ситуацию.

В первую очередь, он отметил, что в театре ждали именно такого решения. Более того, Бочкарев назвал Дубровского «единственной правильной кандидатурой». По словам артиста, Соломин видел в Алексее своего преемника.

«Он поддерживал Юрия Соломина, был рядом с ним. Почти нет сомнений, что этого хотел и Юрий Мефодьевич. Он мне об этом говорил. Он готовил Дубровского в преемники», — высказался Василий.

Бочкарев отметил, что Дубровский доказал постановками свою готовность к данной должности. «Он выпустил у нас пять спектаклей. Он проверенный режиссер», — резюмировал актер.

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