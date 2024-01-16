Режиссер Дружинина объяснила, почему Меньшиков не снимался в ее фильмах

Режиссер Светлана Дружинина заявила, что актер Олег Меньшиков не принял участия в съемках ее фильма про гардемаринов из-за нехватки времени. Его слова приводит портал PROZVEZD.

«Я хотела его снимать. Но он поступил в „Театр Красной Армии“, его после учебы туда сразу взяли и нагрузили огромным количеством работ. И он просто физически не мог у нас присутствовать», — призналась кинематографист.

Дружинина добавила, что по договору артисту необходимо было получить конно-спортивный разряд.

Кроме того, режиссер отметила, что от актеров требовалась постоянная практика боев на шпагах, чтобы добиться нужного уровня реализма в кино, а также знать наизусть все песни из киноленты. Дружинина проинформировала, что Меньшиков, хоть и желал поучаствовать в ее кино про гардемаринов и даже прошел пробы на отлично, однако в итоге не сумел найти на работу в этих фильмах времени.

«Потом он много работал. Потом снимался у Никиты Михалкова в „Сибирском цирюльнике“», — заключила кинематографист.

Ранее Дружинина решила сообщить, что спасла актера Сергея Жигунова от службы в Афганистане.