Режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников снимет сериал «Москва слезам не верит». Об этом сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика».

По словам Жоры, он снимет сериал о Москве, который переосмыслит советский фильм 1979 года. Проект получил название в виде аббревиатуры — «МСНВ». В новом сериале Крыжовников выступает как режиссер, сценарист и продюсер.

«Мы так привыкли к тому, что вокруг нас происходит… Но когда ты смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности – всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, то понимаешь, что произошло и как похорошела «наша саванна», как говорилось в одном мультфильме», — высказался режиссер.

Ранее сообщалось, что создатели «Слова пацана» не планируют снимать 2 сезон из-за поставленной точки. Подробности читайте в этой новости.

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