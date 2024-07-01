Раскрыта судьба продолжения сериала «Слово пацана»: ждать ли второй сезон

Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский ответил на вопрос, стоит ли ждать продолжение сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». После успеха первого сезона ни у кого не было сомнений, что создатели возьмутся за производство второй части. Однако команда приняла решение оставить историю.

На данный момент съемки второго сезона проекта о криминальных группировках Татарстана не планируются. По словам Гореславского, режиссер Жора Крыжовников пока отказывается от разработки продолжения, так как считает произведение цельным.

«Насколько я знаю, позиция создателей, в частности режиссера, в том, что это цельное произведение, оно снято от и до. И на этом пока ставят точку», - цитирует слова Алексея РИА Новости.

Напомним, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в онлайн-кинотеатрах в конце 2023 года и стал хитом. В нем снялись звезды Иван Янковский и Никита Кологривый, а также малоизвестные на тот момент актеры Рузиль Минекаев, Вячеслав Копейкин и другие.

Ранее портал «Страсти» рассказал о феномене сериала «Слово пацана». Материал читайте на нашем сайте.