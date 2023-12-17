В доме Градского с последнего этажа рухнула штукатурка

В квартире на последнем этаже жилого дома в центре Москвы рухнула штукатурка. Здесь жил до последнего времени известный музыкант и поэт Александр Градский.

Инцидент случился утром 17 декабря в квартире на последнем этаже дома по Козицкому переулку. В ней живет 86-летний мужчина. В результате случившегося он не пострадал.

Площадь обрушения составила 1 на 1 кв. метр, пишет mk.ru.

Квартира расположена на последнем этаже. Обрушение штукатурки и последовавшую за этим протечку связывают с очисткой кровли от снега.

Ранее мы писали, что суд отклонил апелляции старших детей и экс-жены Градского по делу о наследстве. Очередное заседание прошло в Москве 15 декабря. Их не устраивала выделенная доля имущества в виде дома в закрытом элитном поселке Подмосковья, участков земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м. и квартиры в Москве. При этом третья жена певца Ольга осталась без какого-либо наследства.