Режиссер Сарик Андреасян попытался оспорить лишение прав за пьяную езду

Сарик Андреасян пытается оспорить лишение прав за пьяную езду. Защита придумала новую версию, согласно которой режиссер перепутал алкоголь с минеральной водой и отхлебнул ее после того, как его остановили. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в Мещанском суде рассмотрели жалобу Андреасяна на решение лишить его прав. Сам режиссер на заседание не приехал.

После скандала Сарик заявлял, что выпил бокал вина за сутки до инцидента. Теперь его защита выдвинула другую версию. Суд выслушал все доводы адвокатов и перенес заседание на 13 декабря, чтобы вызвать еще одного понятого, который был на месте в тот день.

Напомним, Сарика лишили прав на полтора года. Его остановили в мае на Цветном бульваре.

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