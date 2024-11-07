«Не читал ничего, что экранизирует»: Николай Картозия раскритиковал режиссера Сарика Андреасяна

Генеральный директор канала «Пятница!» Николай Картозия заявил, что режиссер Сарик Андреасян не читал ничего из того, что экранизирует. По его мнению, тот даже кошку с дерева снимает *** (плохо, прим. «Страсти»).

Своим мнением Картозия поделился в Telegram-канале.

«У Андреасяна много клеветников и завистников, которым не хватает мужества осознать масштаб его личности. У Сарика уникальный дар: его фильмы объединяют людей в ненависти к его фильмам. Даже дети Сарика никогда не просят папу помочь им со школьным спектаклем», - написал Картозия.

Он признался, что любит фильмы Андреасяна за «долгий привкус люля».

«Онегин», «Денискины рассказы», «Простоквашино» — Сарик настойчиво покупает права на то, чем не умеет управлять… Но зато войдет в историю как первый режиссер, который не читал ничего из того, что экранизирует», - считает гендиректор «Пятницы!»

Он отметил, что режиссер «не дает автографов кому попало» и никто не говорит, что он его родственник, даже брат.

Картозия прокомментировал съемки фильма «Евгений Онегин». Он считает, что «по-настоящему счастлив после этого фильма только один человек – Сарик Андреасян». При этом гендиректор канала отметил: в прокате фильм уже собрал почти 1 млрд рублей.

«Сколько же россиян узнали в нем свой школьный реферат, написанный за ночь!» - размышлял он.

Ранее Андреасян объяснил, почему перестал снимать актера Дмитрия Нагиева. Кинодеятель заявил, что у его кинокомпании нет столько денег.